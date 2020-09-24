عاجل: انتصارات واسعة جنوب مأرب.. قوات ”الشرعية“ تصل إلى مشارف ”آل دهمش“ والتقدم مستمر (تعرف على المناطق التي تم تحريرها)

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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حققت قوات الجيش الوطني ورجال القبائل، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، تقدمات واسعة بعد معارك شرسة مع مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن قوات الجيش الوطني ورجال القبائل تمكنوا، بعد ظهر اليوم، من تحرير جبل ”آل احمد“ ومناطق واسعة في "الحدبا" ووصلت إلى مشارف قرية "آل دهمش" في منطقة "بقثة" بمديرية "رحبة"، عقب هجوم حوثي تمكنوا من كسره واغتنام عدة أطقم حوثية وعتاد عسكري متنوع وأسر العشرات.

وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، أن المعارك أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية فيما لا يزال العشرات من عناصرها تحت حصار مطبق من رجال الجيش والقبائل.

وأشارت إلى أن التقدم لا يزال مستمر في مديرية "رحبة"، وان المقاتلين يتمتعون بمعنوية عالية وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية.