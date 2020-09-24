شاهد.. عروض كرنفالية تشعل حماس الجماهير في مأرب

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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جابت فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، ومعها فرق من الكشافة المدرسية الطلابية اليوم الخميس، شوارع مدينة مأرب، وذلك في إطار فعاليات الاحتفاء بثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.

وقدمت الفرقة الموسيقية العسكرية وفرق الكشافة المدرسية خلال العرض الكرنفالي، الذي نظمته دائرتا التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب، عروضاً فنية وكشفية بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.

وطافت الفرق التي تقدمها مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الاشول، شوارع المدينة وهي تعزف المقطوعات الغنائية والإنشادية الوطنية والفرائحية، ابتهاجاً بهذه المناسبة الخالدة التي قضت على نظام الإمامة الكهنوتي المستبد.

وأشعلت عروض الفرقة الموسيقية العسكرية وفرق الكشافة، التي جابت شوارع المدينة حماس المواطنين والجماهير، التي اصطفت على جنبات الشوارع في أجواء حماسية تتطلع إلى القضاء على أحفاد الإمامة الذين عادوا بحلتهم الجديدة.

وتحولت شوارع مأرب إلى لوحة فنية رائعة، وهي تكتسي بالعلم الوطني، وتتغنى بأهازيج النشيد الوطني، محتفية بالذكرى الـ58 من ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، التي هدمت الإمامة والكهنوت الذي كان جاثماً على صدور اليمنيين لقرون طويلة.