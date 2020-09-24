تحذير من كارثة تنتظر الملايين في اليمن بسبب نفاد النقد الاجنبي وهذا ما سيحدث

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أعلنت الأمم المتحدة، تراجع الريال اليمني بنسبة 25 بالمئة، منذ مطلع العام الجاري، محذرة من انتشار الجوع في البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
جاء ذلك في بيان صادر، الخميس، عن برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الأممية، نشره موقع أخبار الأمم المتحدة في حسابه على تويتر.
وأوضح البيان: "فقدت العملة 25 بالمئة من قيمتها خلال 2020 وحده.. ونظرا لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية آخذة في النفاد، فقد لا يتمكن اليمن من استيراد الغذاء، ما يهدد بوقوع الملايين في براثن الجوع".
وأشار البيان إلى تصاعد الصراع عبر أكثر من 40 جبهة في اليمن، وباتت تكلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت مضى.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي قوله:"هناك حاجة إلى ضمان الوصول الإنساني والتمويل وتحقيق السلام في نهاية المطاف.. في 2018 أنقذنا اليمن من حافة الهاوية.. يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، إذا حصلنا على الأموال".
وزاد: "تتعطل شاحنات الغذاء التابعة للبرنامج يوميا، بسبب التأخيرات البيروقراطية، وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي شخص للحصول على المساعدة الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء (في إشارة إلى جماعة الحوثي)".
وكانت الأمم المتحدة أكدت إغلاق وتقليص 15 من أصل 41 برنامجاً إنسانياً رئيسياًَ للأمم المتحدة في اليمن، منوهة أن 30 برنامجا إنسانيا آخر عرضة لنفس المصير في الأسابيع القادمة ما لم يتم تلقي أي تمويل إضافي.