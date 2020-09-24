الدولار يتراجع وتحسن طفيف في قيمة العملة بعد أيام من الانهيار (اسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء)

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تراجعت اسعار صرف العملات الاجنبية اليوم الخميس امام العملة المحلية ، بعد ايام متواصلة من الانهيار الكبير للريال اليمني.
وكان الدولار الامريكي قد سجل خلال الثلاثة الايام الماضية اكبر ارتفاع له مقابل الريال اليمني ،حيث وصل الى 850 واقترب من حاجز 900، فيما تراجعت قيمته في تعاملات اليوم من 850 الى 830.
الريال السعودي سجل ايضا تراجعا طفيفا من 223 الى 220، في وقت قال مراقبون لمأرب برس ان حزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن لن تحل ازمة العملة اليمنية وتدهورها المستمر.
وكانت فروع البنك المركزي اقرت اغلاق محلات الصرافة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في خطوة وصفت بالمتأخرة لمنع تواصل انهيار العملة.
فيما يلي اخر تحديث باسعار الصرف:
*في عدن
شراء الدولار 825
بيع الدولار 830
شراء السعودي 217
بيع السعودي 220
*في صنعاء
شراء الدولار 611
بيع الدولار 613
شراء السعودي 161.10
بيع السعودي 161.50