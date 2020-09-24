الدولار يتراجع وتحسن طفيف في قيمة العملة بعد أيام من الانهيار (اسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء)

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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تراجعت اسعار صرف العملات الاجنبية اليوم الخميس امام العملة المحلية ، بعد ايام متواصلة من الانهيار الكبير للريال اليمني.

وكان الدولار الامريكي قد سجل خلال الثلاثة الايام الماضية اكبر ارتفاع له مقابل الريال اليمني ،حيث وصل الى 850 واقترب من حاجز 900، فيما تراجعت قيمته في تعاملات اليوم من 850 الى 830.

الريال السعودي سجل ايضا تراجعا طفيفا من 223 الى 220، في وقت قال مراقبون لمأرب برس ان حزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن لن تحل ازمة العملة اليمنية وتدهورها المستمر.

وكانت فروع البنك المركزي اقرت اغلاق محلات الصرافة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في خطوة وصفت بالمتأخرة لمنع تواصل انهيار العملة.

فيما يلي اخر تحديث باسعار الصرف:

*في عدن

شراء الدولار 825

بيع الدولار 830

شراء السعودي 217

بيع السعودي 220

*في صنعاء

شراء الدولار 611

بيع الدولار 613

شراء السعودي 161.10

بيع السعودي 161.50