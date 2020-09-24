مسئول سعودي يتحدث عن شرط اساسي لانهاء معاناة اليمنيين

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قال دبلوماسي سعودي، إن وقف تحركات الحوثيين (في اشارة الى تصعيدهم العسكري) شرط أساسي وحيوي لإنهاء معاناة الشعب اليمني.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نائب مندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، خلال الاجتماع الوزاري المنعقد افتراضياً أمس حول الأزمة الإنسانية في اليمن: تجنب تفشي المجاعة.
وأضاف: حتى يتصدى المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، فإنه من الضروري الإقرار بجذور المشكلة، والتي ترجع إلى انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن، حيث ما فتئ هذا الانقلاب يقيد الوصول إلى العمليات الإنسانية في البلاد.
وأكد أن بلاده ما زالت ثابتة في موقفها الرامي إلى الارتقاء بحياة الشعب اليمني من خلال آليات الأمم المتحدة والعمل الدؤوب لوكالاتها.
ولفت إلى أن بلاده لطالما إلى مؤازرة المحتاجين والوقوف إلى جانبهم، لذا تؤكد مجدداً التزامها بتقديم الإغاثة والمساعدات في مجال العمل الإنساني على صعيد العالم بأسره، وانطلاقا من هذا التوجه، تقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الذي يعيش حاليا أزمة إنسانية طاحنة.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر داعم لليمن والمساهم المالي الأول لخطط الاستجابة الإنسانية في هذا البلد، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع مؤخرا ثلاثة برامج تنفيذية مشتركة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشار منزلاوي إلى أن المساهمة المالية التي قدمتها المملكة جاءت كجزء مما تعهدت به من مساعدات خلال الاجتماع رفيع المستوى حول اليمن المنعقد في 2020، والذي استضافته الرياض افتراضياً في يونيو من هذا العام.
وأفاد أن المركز وقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لتنفيذ مشاريع مختلفة في اليمن، كجزء لا يتجزأ من خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2020.