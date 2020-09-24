زعيم عربي أمام الجمعية العامة: حق الفلسطينيين في إقامة دولة عاصمتها القدس غير قابل للتصرف أو المساومة

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة له وعاصمتها القدس "غير قابل للتصرف أو المساومة".

وقال تبون، في كلمة ألقاها الأربعاء عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن القضية الفلسطينية "تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة، بل أم القضايا".

وجدد تبون "دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

وأعرب الرئيس الجزائري عن قناعته بأن تسوية القضية الفلسطينية "تعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط".

وسبق أن قال تبون إن القضية الفلسطينية "مقدسة" بالنسبة للجزائريين، مؤكدا أن بلاده لن تشارك ولن تبارك ما سماه بـ"الهرولة إلى التطبيع"، وذلك على خلفية إبرام الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر، اتفاقي سلامه مع الطرف الإسرائيلي بوساطة ودعم الولايات المتحدة.