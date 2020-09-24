في تطور ينذر بكارثة إنسانية ....الأمم المتحدة تعلن عن إغلاق 15 برنامجاً إغاثياً في اليمن

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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في تطور ينذر بكارثة إنسانية جراء العراقيل الحوثية وإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الإغاثة، كشفت الأمم المتحدة إغلاق وتقليص 15 من أصل 41 برنامجاً إنسانياً رئيسياًَ للأمم المتحدة في اليمن، مؤكدة أن 30 برنامجا إنسانيا آخر عرضة لنفس المصير في الأسابيع القادمة ما لم يتم تلقي أي تمويل إضافي.

وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان أمس أن الأوضاع أصبحت مستحيلة، حيث يواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وألمحت غراندي، التي تتخذ من صنعاء مقرا لها، إلى عراقيل حوثية تواجه العملية الإنسانية قائلة نحن بحاجة إلى تهيئة الظروف من المعنيين وبما يسمح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات.

من جهة أخرى، كشف تقرير نشره مركز العاصمة أمس 913 جريمة فوضى أمنية في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح التقرير أن الفريق وثق 53 جريمة قتل و140 جريمة إصابة و220 جريمة اختطاف، و74 جريمة اعتداء جسدي، و71 جريمة اقتحام ومداهمة مسلحة لمنازل ومتاجر ومؤسسات متنوعة، و144 جريمة استيلاء بقوة السلاح على مؤسسات أهلية ومنازل معارضين، وسطو على أراض وعقارات.