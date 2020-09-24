دولة خليجية تتوعد مع من يعري كتفه أو ركبته أو صدره حتى وان كانوا من الأجانب

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كشفت معلومات عن قرار مفاجئ من الجهات المختصة في سلطنة عمان، ضد أي شخص يرتدي ملابس كاشفة تعري كفته أو ركبته أو صدره، سواء من المواطنين أو المقمين والسائحين.
وأفادت المعلومات -بحسب قناة "روسيا اليوم"-، بصدور قوانين تحت اسم "اللياقة الجديدة" وتقضي بسجن أي شخص ثلاثة أشهر وتغريمه ما يعادل 780 دولارًا في حال كشفه كتفه أو ركبته أو صدره.
ولن تستثني القيود الجديدة المفروضة في مسقط عاصمة سلطنة عمان أي شخص أجنبي أو سائح أو عماني، وسيتم تطبيقها بصرامة على الجنسين (الرجال والنساء).
وفي السياق، أكد قيس بن محمد المعشاري، رئيس لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي بمحافظة مسقط، أن قانون "اللياقة الجديد" سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأضاف "المعشاري": أن الملابس الشفافة سيتم حظرها أيضًا بموجب القانون، ويجب ألا تكون كاشفة ويجب أن "تغطي الأجزاء المطلوبة من الجسم بشكل صحيح".
وحظي القانون على تفاعل واسع من جانب العمانيين، ودعم كبير من الأوساط الداخلية والشعبية، وهو ما اعتبره مغردون الطريق الحازم لمحاربة التعري والغريب في البلاد.