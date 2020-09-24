نجل نتنياهو يوجه رسالة مثيرة إلى السعودية وفي توقيت حساس

الخميس 24 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وجّه "يئير" نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وكتب "يئير" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "بودي أن أهنئ وأبارك السعودية دولةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي".

وكانت الخارجية الإسرائيلية، قالت في تغريدة، أمس : "نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا بحلول اليوم الوطني التسعين".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في التغريدة نفسها: "يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة"، على حد تعبيرها.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني الـ90، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات ملحوظة على صعيد تطبيع المملكة ودول الخليج علاقاتها مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت المملكة عن عرض فيلم عن الهولوكوست لأول مرة في مهرجان سينمائي، قبل أن يتم إلغاء المهرجان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مارك شناير، وهو حاخام أمريكي على علاقة وثيقة بحكام الخليج: "عندما يتعلق الأمر بإقامة السعودية وإسرائيل علاقات، فالسؤال هو متى وليس إذا كان ما سيتم ذلك".

ورأى أنّ "جزءًا من المسار الذي تتبعه جميع دول الخليج التي تسير على طريق التطبيع هو دفع العلاقات بين المسلمين واليهود قدمًا، ثم الانتقال بجرأة أكبر إلى مناقشة علاقات إسرائيل والخليج".

ووضعت صحيفة "عرب نيوز" السعودية في عطلة نهاية الأسبوع على حسابيها في "تويتر" و"فيسبوك" لفترة وجيزة تحية باللغة العبرية لمناسبة رأس السنة اليهودية الجديدة.

وكان "الملك عبد العزيز" أصدر مرسومًا ملكيًّا رقم 2716، في سبتمبر/ أيلول عام 1932، نص على تحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية.