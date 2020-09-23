الأزهر يدخل على خط الأزمة ويحذر من الاستماع لأغنية أصالة الجديدة

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف انتقادات حادة للفنانة السورية أصالة نصري، بعد طرح أغنيتها الجديدة المثيرة للجدل "لا تستسلم"، المقتبس بعض جملها من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد المجمع في بيان له نشره على حسابه الرسمي في الفيسبوك أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء "الأغاني" ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.

ودعا المجمع المسلمين بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها مشيرًا أنهم مأمورون بتوقير النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو.

يأتي ذلك بعد الضجة التي أثارتها "أصالة" بأغنيتها الجديدة والتي احتوت على بعض الكلمات من أحاديث النبي وتتحدث عن أن النساء ضعيفات ويجب الاعتناء بهن وفقًا لوصية النبي محمد.

وتضمنت كلمات الأغنية "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرًا بالنساء فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".

وأثارت الأغنية الجديدة غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ودشّن نشطاء هاشتاج "#أصالة_إخرسي" عبروا فيه عن رفضهم لاستخدام أحاديث للرسول في أغانيها.