الجيش الوطني يزف أخبار انتصارات جديدة في أطراف مأرب

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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تمكن أبطال القوات المسلحة المسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وأكد قائد اللواء 312 العميد الركن عبده الحبيشي لـ”سبتمبر نت” أن أبطال الجيش تمكنوا صباح اليوم الأربعاء من استعادة وتحرير تبتي “الشائف والمهتدي” الاستراتيجيتين، بعد معارك ضارية وعنيفة، خاضها الأبطال ضد مليشيا الحوثي المتمردة، المدعومة من إيران.

وأكد أن مليشيا الحوثي المتمردة منيت بخسائر كبيرة وفادحة، في المعدات والأرواح، سواء بنيران مدفعية أبطال الجيش أو بضربات طيران التحالف العربي.

وأشار قائد اللواء 312 إلى أن العشرات من عناصر المليشيا المتمردة وقعت بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية، وأطقم قتالية تابعة لتلك للمليشيا المتمردة.