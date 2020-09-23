ماذا ناقش الفريق علي محسن مع السفير الجيبوتي

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم بالسفير الجيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة، لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد نائب الرئيس بمستوى العلاقات الثنائية ودور جيبوتي الصادق في دعم الشرعية والشعب اليمني إزاء الظروف التي تعيشها بلادنا جراء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتطرق نائب الرئيس إلى المساعي المشتركة بين البلدين لحماية أمن البحر الأحمر والممرات المائية من المخاطر التي تهددها، مؤكداً على الحرص المستمر لتأمين الملاحة الدولية وإيجاد حل لخزان صافر النفطي الذي ينذر بكارثة بيئية كبيرة.

من جهته أكد السفير بامخرمة مجدداً دعم بلاده للشرعية ولأمن واستقرار اليمن ومساعي تحقيق السلام بناء على المرجعيات الثلاث، منوهاً إلى مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.