القوات الفضائية هبطت في قطر .. وصول الدفعة الأولى

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1042

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول ما يدفع الولايات المتحدة إلى نشر قوات فضائية في قطر.

وجاء في المقال: تم الكشف هذا الأسبوع عن نشر السرب الأول من قوات الفضاء الأمريكية في الخارج. فلقد وصل أول 20 جنديا من السلاح الجديد إلى قاعدة العديد الأمريكية في قطر. وفي المستقبل القريب، سوف ينضم إليهم آخرون. وهؤلاء، كما أشارت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، سوف يقومون بالإدارة والتوجيه عبر الأقمار الصناعية وتتبع مناورات العدو وحركة السفن في الخليج، وكذلك الحيلولة دون وقوع صدامات في الفضاء في حالة اندلاع نزاعات.

ويأتي ذلك كله على خلفية حملة واشنطن النشطة لتمديد حظر السلاح على إيران، وكذلك بمثابة رد على طموحات طهران الفضائية.

وعلى خلفية التقارير عن نشر قوات فضائية في قطر، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام الأمريكية والعربية تفيد بأن القوات الجوية الأمريكية قد تغادر قاعدة إنجرليك التركية. فأين الحقيقة؟

في هذا الشأن، قال خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، إيليا كرامنيك، لـ"كوميرسانت": " ما زلنا نستند إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تنفي حتى الآن مغادرة إنجرليك، لكن المواجهة السياسية والتوتر المستمر في العلاقات الأمريكية التركية، من ناحية، والتفضيل الأمريكي المتزايد للإمارات، على أساس تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يجعل مثل هذه الشكوك مسوغة".

وأمّا فيما يتعلق بنشر قوات فضائية في قطر، فالحديث، في رأي كرامنيك، يدور عن وحدة تقنية متخصصة بالملاحة الفضائية والاتصالات.

وقال: "من الواضح أن الأمريكيين يعملون على توفير مزيد من الدعم لقواتهم في الشرق الأوسط من حيث الدعم الفضائي. هذا ضروري لمواجهة إيران ولتعزيز وضع أمريكا في سوريا. فلا يضرك أن يكون لديك خيار احتياطي في حال حدوث مشاكل مع تركيا. خاصة وأن أنقرة، قد لا تسمح بإجراء عمليات ضد إيران من أراضيها، وهو ما قد تحتاجه الولايات المتحدة، على الأرجح".