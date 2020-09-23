ضربة موجعة للميليشيات الروسية في ليبيا

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الأربعاء، عن سقوط مروحية تقل عددًا من العسكريين الروس وسط البلاد.

وقال عبد الهادي دراه، المتحدث باسم "غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة" التابعة لحكومة الوفاق: "سقوط مروحية كانت تحمل على متنها مرتزقة روسًا وذخائر في بلدة سوكنة، بمدينة الجفرة (وسط)".

وأضاف "دراه" في تصريح لوكالة الأناضول: "حسب معلومات أولية، فإن المروحية انفجرت، ما أدى إلى مقتل 4 مرتزقة فاغنر الروسية".

وأوضح أن "المروحية كانت متجهه نحو أحد الحقول النفطية التي يستخدمها المرتزقة غرفة عمليات".

وكانت الرئاسة التركية، كشفت عن الخرائط التي يتمركز فيها مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية التي تدعم الانقلابي الليبي خليفة حفتر في ليبيا، حيث تتمركز تلك القوات بخمسة مواقع رئيسية.

وأظهرت الخارطة تمركز مرتزقة فاغنر الروسية في حقل الشرارة النفطي، والهون، وقاعدة تمنهنت الجوية، وقاعدة الجفرة، وسوكانا.

ومؤخرًا، حقق الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق انتصارات على ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

واضطر اللواء حفتر تحت ضغط الهزائم إلى إعلان وقف لإطلاق النار في البلاد، في 21 أغسطس/ آب الماضي، لكن ميليشياته تنتهك هذه الهدنة بين الفينة والأخرى.

ويحظى "حفتر" بدعم من الإمارات ومصر والسعودية ومرتزقة من روسيا، بينما تدعم تركيا قوات حكومة الوفاق الشرعية.