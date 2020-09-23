المؤسس عثمان: نحن قادمون

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تتوجه أنظار عشاق الدراما التركية إلى المسلسل الشهير “المؤسس عثمان”، إثر بث الإعلان الترويجي الأول للموسم الثاني من المسلسل، حيث من المتوقع أن يكون مختلفا تماما عن الموسم الأول.

ومن المقرر أن يتم عرض “الموسم الثاني من (المؤسس عثمان) على شاشة قناة atv التركية وتتم ترجمته على بعض القنوات العربية”.

ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل، عرضا ترويجيا للموسم الثاني ظهر فيه أبرز أبطال المسلسل وعلى رأسهم الممثل التركي “بوراك أوزجيفيت” والذي يؤدي دور “عثمان” وهو مرتديا زيَّ القتال ويحمل بيديه سيفه، فضلا عن شعره القصير وغير مألوف ومختلف تماما عمّا كان عليه في الموسم السابق، إلى جانب لحيته.

كما نشر منتج العمل محمد بوزداغ صورة “البوستر” الجديد للمسلسل على حسابه في “تويتر”، وعلق عليها بالقول “نحن قادمون”.

ومن المنتظر أن يبدأ عرض حلقات الموسم الثاني من المسلسل خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري، في الموعد المتعارف عليه يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv التركية.

وبحسب موقع “The Ranking” لقائمة أعلى المسلسلات مشاهدة في تركيا بين العامين 2000-2020، فقد احتل مسلسل “المؤسس عثمان” المرتبة الثانية في القائمة للعام الثاني على التوالي، إذ تمت مشاهدته خلال العام الجاري 2020 أكثر من 600 مليون مرة، وأكثر من 533 مليون مرة في العام الماضي 2019.

وتدور أحداث مسلسل “المؤسس عثمان” حول الظروف الصعبة التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية، من فقر وصراعات مستمرة ثم تتحول بقيادة الابن الأصغر لأرطغرل إلى دولة كبيرة غنية وقوية تهابها كل الدول الأخرى، حيث يؤسس عثمان جيشا قويا يواجه به أكبر الجيوش آنذاك من مغول وصليبيين وفرس وروم.

ويعتبر “المؤسس عثمان”، الجزء الـ 6 من مسلسل “قيامة أرطغرل”.