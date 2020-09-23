مسلسلان تركيان يحطمان أرقاما قياسية ويحصدان مليارات المشاهدات

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تصدر مسلسلا “قيامة أرطغرل” و”المؤسس عثمان” قائمة أعلى المشاهدات في تركيا وبعض بلدان العالم خلال مواسم عرضهما، حيث حطما أرقاما قياسية بمليارات المشاهدات.
وحسب موقع “The Ranking” لقائمة أعلى المسلسلات مشاهدة في تركيا بين العامين 2000-2020، فقد تصدر مسلسل “قيامة أرطغرل” القائمة للعام الثامن على التوالي، ليتم مشاهدته عام الجاري 2020 وحده بأكثر من مليار و890 مليون مرة، ونحو مليار و850 مليون مرة في العام الماضي 2019.
فيما تبعه في المرتبة الثانية مسلسل “المؤسس عثمان” للعام الثاني على التوالي، إذ تمت مشاهدته خلال العام الجاري 2020 أكثر من 600 مليون مرة، وأكثر من 533 مليون مرة في العام الماضي 2019.
ومع الإقبال العالمي الكبير على المنصات الرقمية مؤخراً نتيجة الحجر المنزلي بسبب “كورونا”، حظي مسلسلا “قيامة أرطغرل” و”المؤسس عثمان” بمليارات المشاهدات في تركيا والبلدان العربية والعديد من الدول حول العالم مثل باكستان وأفغانستان والهند وألمانيا وأذربيجان.
ومؤخراً بدأ التلفزيون الرسمي الباكستاني (PTV)، بعرض “قيامة أرطغرل” يومياً مدبلجاً إلى لغة الأوردو، بناء على تعليمات من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث حظي المسلسل التاريخي في باكستان، بـ 10 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين.
ويعتبر مسلسل “قيامة أرطغرل” أحد أشهر المسلسلات التاريخية التركية، إذ تقع أحداثه في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة كايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية في الفترة 1258-1326 ميلادي.
فيما تدور أحداث مسلسل “المؤسس عثمان” حول الظروف الصعبة التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية، من فقر وصراعات مستمرة ثم تتحول بقيادة الابن الأصغر لأرطغرل إلى دولة كبيرة غنية وقوية تهابها كل الدول الأخرى، حيث يؤسس عثمان جيشا قويا يواجه به أكبر الجيوش آنذاك من مغول وصليبيين وفرس وروم.
ويعتبر “المؤسس عثمان”، الجزء الـ 6 من مسلسل “قيامة أرطغرل”.