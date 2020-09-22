السعودية تكشف عن اليوم المحدد والمسموح لأداء العمرة

الثلاثاء 22 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر، اليوم الثلاثاء، السماح بأداء العمرة في مكة المكرمة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المدينة المنورة “تدريجياً” بدءا من 27 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وقال الوزير، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن السلطات سمحت “بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجياً، مع اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية”.

وأشار الوزير إلى هذا القرار “جاء من منطلق اهتمام القيادة بخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة بشكل آمن صحياً وبما يحافظ على صحة الإنسان”.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق “اعتمرنا” الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.