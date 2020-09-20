الأمير تركي الفيصل يكشف عن موقف والده الملك فيصل من تطبيع الامارات والبحرين مع إسرائيل

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قال الأمير السعودي تركي الفيصل، مساء الثلاثاء، إن والده الملك فيصل كان سيكون محبطا من “اتفاقيتي السلام” بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.
جاء ذلك خلال إجابة الفيصل على سؤال وجهته له المذيعة هادلي غامبل من قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، حول ما إذا كان والده الراحل الملك فيصل سيكون مُحبطا من اتفاقية السلام الموقعة بين الإمارات والبحرين واسرائيل، من دون حل للفلسطينيين. فأجاب “بالتأكيد، مع معرفة التزامه في الحصول بالمقابل على صفقة واضحة المعالم وقابلة للتطبيق بين إسرائيل والدول العربية”.
وأضاف الفيصل “كما تعرفون فإن قراره في معاقبة الولايات المتحدة بقطع النفط عنها وعن هولندا كان بعد أن قرر الأمريكيون زيادة مساعدتهم لإسرائيل خلال حرب رمضان. كان ذلك بدافع إجبار الولايات المتحدة على أن تكون وسيطا نزيها بين إسرائيل والعالم العربي”.
وتابع الأمير تركي الفيصل “علي القول إن الرئيس ترامب لم يكن وسيطا نزيها، وبالتالي نعم أعتقد أن الملك الراحل كان سيكون محبطا”.
وكان الفيصل قد قال في مقال سابق بصحيفة سعودية إن “المملكة العربية السعودية وضعت ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب، هو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بناء على مبادرة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز”.