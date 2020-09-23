رسالة خاصة من رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ محمد بن عبدالله اليدومي برقيتا تهنئة إلى خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

وقال اليدومي "إن هذه المناسبة عظيمة قطعت فيها المملكة خطوات كبيرة نحو المستقبل تحت قيادة حكيمة ومسيرة حافلة بالنجاحات، حتى أصبحت في هذا المستوى من التقدم والنهوض، واضطلعت بدورها الريادي في قيادة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الأخطار"

وثمن اليدومي عالياً الأدوار الكبيرة للمملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته، والتي تتوجت بقيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية وانهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وتعمدت بامتزاج الدم في معارك التحرير، علاوة على ما تقدمه من دعم في مجالات التنمية في اليمن.

وأكد اليدومي أن هذه المواقف التاريخية تعكس صدق المشاعر الأخوية، وهي انعكاس للعلاقات الراسخة وأواصر الجوار والقربى والمصير المشترك التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأضاف "نحن على يقين أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة تسير نحو المستقبل بخطى راسخة، متصدرة الأمة العربية في مواجهة المشاريع التدميرية".

مأرب برس يعيد نشر نص التهنئة المرسلة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بالمملكة العربيةالسعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله

تحية طيبة وبعد،،

يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ90 للمملكة، ومن خلالكم إلى حكومة المملكة وشعبها الكريم بذكرى توحيد المملكة.

وهي مناسبة لنعبر لكم فيها عن اعجابنا بما تحقق للمملكة طول مسيرتها المبهرة من تقدم

وازدهار ونهوض، وأن نثمن عاليا مواقفها العظيمة وجهودها الكبيرة في دعم اليمن

وقيادته وشعبه، من أجل تحرير اليمن من المليشيات الحوثية وانقاذها من خطر المشروع الإيراني التوسعي، كما نعبر عن تقديرنا لدعمكم اليمن في المجال الاقتصادي لمواجهة التحديات والتداعيات التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي.

ونجدها فرصة لنؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط اليمن وشعبه بالأشقاء في السعودية، والتي تعمدت بالدم وترسخت بالإخاء ووحدة الدين والتاريخ والمصير المشترك.

ونحن على يقين أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة تسير نحو المستقبل بخطى راسخة، متصدرة الأمة العربية في مواجهة المشاريع التدميرية.

نكرر التهاني لكم ولشعب المملكة بهذه المناسبة العظيمة، متمنين لكم موفور الصحة والعافية، ولبلدكم وشعبكم العزيز المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والسلام، ولعلاقات البلدين والشعبين اليمني والسعودي دوام التطور والازدهار.

كل عام وأنتم والمملكة وشعبها بخير،،

محمد بن عبدالله اليدومي رئيـس الهيئـة العليـا للتجمع اليمني للإصلاح