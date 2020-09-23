رسميا.. مغادرة واحد من أشهر نجوم برشلونة

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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أعلن نادي وولفرهامبتون الإنكليزي، الأربعاء، تعاقده مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو، قادما من برشلونة.

وبحسب بيان نشره النادي عبر معرفاته، فإن قيمة انتقال سيميدو وصلت 30 مليون يورو، يضاف إليها 10 ملايين يورو متغيرات.

وارتبط سيميدو مع وولفرهامبتون بعقد يمتد إلى 5 مواسم مقبلة.

وجاء تعاقد إدارة النادي الإنكليزي مع سيميدو من أجل تعويض الفراغ الذي خلفه مات دوهيرتي، بعد انتقاله إلى توتنهام هوتسبير قبل أيام قليلة.

بدوره، ودع برشلونة لاعبه البرتغالي في بيان جاء فيه: “نيلسون سيميدو يودع برشلونة إلى وولفرهامبتون بعد ثلاثة مواسم و122 مباراة كلاعب مع البلوغرانا”.

وأصبح سيميدو خامس لاعب يغادر برشلونة حتى الآن، بعد كل من الكرواتي إيفان راكيتيتش، والتشيلي أرتورو فيدال، والبرازيلي أرتور ميلو، والسنغالي موسى واغي.

وتبقى تفاصيل بسيطة لإتمام انتقال المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز إلى نادي أتليتكو مدريد.