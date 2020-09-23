رسميا.. مغادرة واحد من أشهر نجوم برشلونة

أشهر معاهد دراسات الامن القومي بإسرائيل يكشف لماذا هرولت الامارات والبحرين للتطبيع مع تل ابيب وماعلاقة تركيا وقطر في ندوة فكرية : الاعلان عن مبادرة لمنح كل مولود في يوم 26 سبتمبر درع الثورة المجيدة الجيش الوطني يزف أخبار انتصارات جديدة في أطراف مأرب لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الخيار يوميا ماذا ناقش الفريق علي محسن مع السفير الجيبوتي القوات الفضائية هبطت في قطر .. وصول الدفعة الأولى في أكبر حشد دولي الملك سلمان يشن هجوما حادا على إيران ويعلن موقفا تاريخا عن اليمن ضربة موجعة للميليشيات الروسية في ليبيا ما سر انجذاب بعض الناس إلى رائحة البنزين ؟ تركيا تنجح في الدفع بالعلاقات بين حركة فتح وحماس الى افاق متطورة ومثمرة
أعلن نادي وولفرهامبتون الإنكليزي، الأربعاء، تعاقده مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو، قادما من برشلونة.
وبحسب بيان نشره النادي عبر معرفاته، فإن قيمة انتقال سيميدو وصلت 30 مليون يورو، يضاف إليها 10 ملايين يورو متغيرات.
وارتبط سيميدو مع وولفرهامبتون بعقد يمتد إلى 5 مواسم مقبلة.
وجاء تعاقد إدارة النادي الإنكليزي مع سيميدو من أجل تعويض الفراغ الذي خلفه مات دوهيرتي، بعد انتقاله إلى توتنهام هوتسبير قبل أيام قليلة.
بدوره، ودع برشلونة لاعبه البرتغالي في بيان جاء فيه: “نيلسون سيميدو يودع برشلونة إلى وولفرهامبتون بعد ثلاثة مواسم و122 مباراة كلاعب مع البلوغرانا”.
وأصبح سيميدو خامس لاعب يغادر برشلونة حتى الآن، بعد كل من الكرواتي إيفان راكيتيتش، والتشيلي أرتورو فيدال، والبرازيلي أرتور ميلو، والسنغالي موسى واغي.
وتبقى تفاصيل بسيطة لإتمام انتقال المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز إلى نادي أتليتكو مدريد.