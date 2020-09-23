فرنسا تقوم بعملية اخلاء عاجلة لبرج ايفل

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قامت السلطات الفرنسية الأربعاء بإجلاء الزوار من برج إيفل، أبرز رموز العاصمة باريس.
وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أجهزة الأمن أخلت البرج من الزوار وطوقت المنطقة، بعد تلقي اتصال هاتفي زعم وجود قنبلة في المبنى التاريخي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى السياح.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في البلاغ، حسب التقارير.
وأكد الفريق الإعلامي التابع للبرج إجلاء الزوار منه، دون الكشف عن سبب هذا القرار.