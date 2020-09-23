إشادة بالأداء العالي للأجهزة الأمنية في حماية النازحين بمأرب

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

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أشادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بالأداء المهني العالي الذي تقدمه الأجهزة الأمنية في حماية وتأمين مخيمات النزوح التي تزيد عن 130 مخيما وتجمعا للنازحين شردتهم جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي من المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكد سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية أن النازحين في المحافظة يحظون بالأمن والحماية والتعامل الأمني المحترف القائم على المعايير الإنسانية وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، والتشريعات والقوانين اليمنية، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تحظى بالاحترام والتقدير سواء من قبل الوحدة التنفيذية أو من قبل النازحين أنفسهم.

ونفى مثنى، في بيان صحفي، صحة ما يتداوله بعض ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي من مذكرة مزورة باسمه إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بشأن تعرض النازحين لمضايقات من قبل رجال الأمن.. مؤكداً أن هذه الوثيقة المزورة مصدرها مطابخ مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد مثنى، أن المليشيات الحوثية لجأت لتزوير الوثائق بطريقة مفضوحة، وهذا يدل على إفلاسها الأخلاقي الذي دأبت من خلاله على استغلال الملف الانساني لأغراض دنيئة هدفها الاضرار بالنازحين.