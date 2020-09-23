آخر الاخبار

أشهر معاهد دراسات الامن القومي بإسرائيل يكشف لماذا هرولت الامارات والبحرين للتطبيع مع تل ابيب وماعلاقة تركيا وقطر في ندوة فكرية : الاعلان عن مبادرة لمنح كل مولود في يوم 26 سبتمبر درع الثورة المجيدة الجيش الوطني يزف أخبار انتصارات جديدة في أطراف مأرب لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الخيار يوميا ماذا ناقش الفريق علي محسن مع السفير الجيبوتي القوات الفضائية هبطت في قطر .. وصول الدفعة الأولى في أكبر حشد دولي الملك سلمان يشن هجوما حادا على إيران ويعلن موقفا تاريخا عن اليمن ضربة موجعة للميليشيات الروسية في ليبيا ما سر انجذاب بعض الناس إلى رائحة البنزين ؟ تركيا تنجح في الدفع بالعلاقات بين حركة فتح وحماس الى افاق متطورة ومثمرة

إشادة بالأداء العالي للأجهزة الأمنية في حماية النازحين بمأرب

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 630

 

أشادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بالأداء المهني العالي الذي تقدمه الأجهزة الأمنية في حماية وتأمين مخيمات النزوح التي تزيد عن 130 مخيما وتجمعا للنازحين شردتهم جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي من المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكد سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية أن النازحين في المحافظة يحظون بالأمن والحماية والتعامل الأمني المحترف القائم على المعايير الإنسانية وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، والتشريعات والقوانين اليمنية، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تحظى بالاحترام والتقدير سواء من قبل الوحدة التنفيذية أو من قبل النازحين أنفسهم.

ونفى مثنى، في بيان صحفي، صحة ما يتداوله بعض ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي من مذكرة مزورة باسمه إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بشأن تعرض النازحين لمضايقات من قبل رجال الأمن.. مؤكداً أن هذه الوثيقة المزورة مصدرها مطابخ مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد مثنى، أن المليشيات الحوثية لجأت لتزوير الوثائق بطريقة مفضوحة، وهذا يدل على إفلاسها الأخلاقي الذي دأبت من خلاله على استغلال الملف الانساني لأغراض دنيئة هدفها الاضرار بالنازحين.

إقراء أيضاً
في ندوة فكرية : الاعلان عن مبادرة لمنح كل مولود في يوم 26 سبتمبر درع الثورة المج
الجيش الوطني يزف أخبار انتصارات جديدة في أطراف مأرب
ماذا ناقش الفريق علي محسن مع السفير الجيبوتي
في أكبر حشد دولي الملك سلمان يشن هجوما حادا على إيران ويعلن موقفا تاريخا عن اليم
رسالة خاصة من رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير مح
وكيل وزارة الاعلام يكشف عن أكثر الشرائح اليمنية تضرراً من انقلاب مليشيا الحوثي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس