النجم الكروي نيمار ينتظر عقوبة قاسية قد تبعده عن الملاعب لنهاية العام

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 242

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ينتظر عقوبة قاسية قد تبعده عن الملاعب لنهاية العام الجاري.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن العقوبة التي سيتعرض لها نيمار بسبب كلماته العنصرية لمدافع مارسيليا هيروكي ساكاي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الفرنسي.

كان خبراء قراءة الشفاه أكدوا إهانات ألفارو غونزاليس العنصرية الموجهة لنيمار. وأشارت الصحيفة إلى، "أنه قد يعاقب نيمار وغونزاليس على تلك الإهانات العنصرية بعقوبة لا تقل عن الإيقاف 8 مباريات".

وتنص المادة التاسعة من لائحة دوري المحترفين الفرنسي، أن "أي إهانة على أساس العرق أو الجنسية أو الإيديولوجية، يعاقب عليها بالإيقاف ما بين 8 إلى 10 مباريات".

ويعني إيقاف نيمار وغونزاليس لـ (8 أو 10 لقاءات) الغياب عن مباريات فريقيهما في الدوري حتى بداية عام 2021. ...