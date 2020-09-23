محلات الصرافة تغلق أبوابها في عدن والضالع مع إنهيار الريال لأدنى مستوى له في تاريخ البلاد

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أغلقت محال الصرافة أبوابها في مدينة عدن والضالع ، بعد تراجع غير مسبوق لسعر العملة المحلية، وفق مصادر مصرفية.

وقالت متعاملون ، إن محال الصرافة في العاصمة اليمنية المؤقتة، أغلقت أبوابها صباح اليوم، احتجاجا على الانهيار المتواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، دون أي تدخل حكومي يعمل على حل التراجع.

وأضافوا أن "القرار جاء بتوجيه من جمعية الصرافين اليمنيين إثر وصول سعر الدولار الواحد إلى 850 ريالا، للمرة الأولى في تاريخ اليمن".

وطالبوا بضرورة وجود تدخل حكومي عاجل لوقف انهيار العملة المحلية.

وسبق أن شهدت عدة مناطق يمنية وقفات احتجاجية خلال الفترة القليلة الماضية، طالبت بضرورة وقف تدهور العملة، وتحسين الخدمات الأساسية.