بعد كارثة المرفأ....انفجار جديد هو الأضخم يهز العاصمة البنانية بيروت في أكبر حكم قضائي في العالم... 264 حكما بالإعدام على متورطين في كارثة حريق المصنع النجم الكروي نيمار ينتظر عقوبة قاسية قد تبعده عن الملاعب لنهاية العام السعودية تعلن عن السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا من 4 أكتوبر ولكن عبر اربع مراحل وبشروط محلات الصرافة تغلق أبوابها في عدن والضالع مع إنهيار الريال لأدنى مستوى له في تاريخ البلاد مندوب إسرائيل يغادر القاعة الأممية إثر هجوم لاذع شنه أردوغان في كلمتة الموجه لجمعية العامة للأمم المتحدة تفاصيل ...هروب جماعي ورعب في صفوف المليشيات من جبهات مأرب وقيادة الجماعة تهدد عائلات المجندين الفارين من المعارك السعودية تعلن عن شروط لقبول اتفاق نووي مع إيران ودمجها في المجتمع الدولي ..تفاصيل محافظ حضرموت يفاجئ الشرعية ويصارح التحالف ويطالب الجميع بتحمل مسئولياتهم ويدخل النفط كسلاح للمواجه معهم مصرع عدد من عناصر الحوثي وتدمير 3 أطقم شرقي صنعاء
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، مصرعهم، في كمين لقوات الجيش الوطني في جبهة نهم (شرقي صنعاء)، فيما دمرت مقاتلات التحالف ثلاثة أطقم قتالية في الجبهة ذاتها.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان له، إن قوات الجيش الوطني نفذت كميناً محكماً، صباح اليوم، لمجموعة من مليشيا الحوثي بجبهة صلب بمديرية نهم، أسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيات وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت الضربات.
وأوضح، أن أفراد الجيش استعادوا مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وكمّيات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيا.
وذكر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت ثلاثة أطقم بعتادها كانت في طريقها إلى الجبهة.
وتخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف معارك ضارية في جبهات مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء، تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة.