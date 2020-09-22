مصرع عدد من عناصر الحوثي وتدمير 3 أطقم شرقي صنعاء

الثلاثاء 22 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1799

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، مصرعهم، في كمين لقوات الجيش الوطني في جبهة نهم (شرقي صنعاء)، فيما دمرت مقاتلات التحالف ثلاثة أطقم قتالية في الجبهة ذاتها.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان له، إن قوات الجيش الوطني نفذت كميناً محكماً، صباح اليوم، لمجموعة من مليشيا الحوثي بجبهة صلب بمديرية نهم، أسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيات وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت الضربات.

وأوضح، أن أفراد الجيش استعادوا مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وكمّيات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيا.

وذكر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت ثلاثة أطقم بعتادها كانت في طريقها إلى الجبهة.

وتخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف معارك ضارية في جبهات مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء، تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة.