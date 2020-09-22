مرأة فقدت أزواجها الثلاثة بسبب الحرب وتدعو لنجاة الرابع

بعد كارثة المرفأ....انفجار جديد هو الأضخم يهز العاصمة البنانية بيروت في أكبر حكم قضائي في العالم... 264 حكما بالإعدام على متورطين في كارثة حريق المصنع النجم الكروي نيمار ينتظر عقوبة قاسية قد تبعده عن الملاعب لنهاية العام السعودية تعلن عن السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا من 4 أكتوبر ولكن عبر اربع مراحل وبشروط محلات الصرافة تغلق أبوابها في عدن والضالع مع إنهيار الريال لأدنى مستوى له في تاريخ البلاد مندوب إسرائيل يغادر القاعة الأممية إثر هجوم لاذع شنه أردوغان في كلمتة الموجه لجمعية العامة للأمم المتحدة تفاصيل ...هروب جماعي ورعب في صفوف المليشيات من جبهات مأرب وقيادة الجماعة تهدد عائلات المجندين الفارين من المعارك السعودية تعلن عن شروط لقبول اتفاق نووي مع إيران ودمجها في المجتمع الدولي ..تفاصيل محافظ حضرموت يفاجئ الشرعية ويصارح التحالف ويطالب الجميع بتحمل مسئولياتهم ويدخل النفط كسلاح للمواجه معهم مصرع عدد من عناصر الحوثي وتدمير 3 أطقم شرقي صنعاء
روت سيدة أفغانية تدعى تاج بيبي، قصتها المؤثرة، بعد أن ودعت زوجها الرابع، الجندي الأفغاني الذي يستعد لقتال حركة طالبان، وهي خائفة من أن يلقى نفس مصير أزواجها السابقين الثلاثة الذين قُتلوا في المعارك.
وقالت السيدة “لا أستطيع أن أرى أطفالي الخمسة يتامى من جديد”، حيث كانت بيبي تبلغ من العمر 18 عاما عندما تزوجت لأول مرة من أكبر أشقاء أمين الله وكان جنديا.
وأضافت أن زوجها قتل في الحرب مع طالبان. وبعد بضعة أشهر تزوجت من شقيقه الأصغر، وكان أيضا جنديا، وقتل أيضا.
ووافقت بيبي على اقتراح حميها بأن تتزوج من ابنه الثالث وهو ضابط شرطة، ولكن بعد بضعة سنوات توفى هو الآخر بعد ذلك في اشتباك مع طالبان في 2017.
وتزوجت من أمين الله، شقيق زوجها الثالث الضابط الراحل، والذي قبِل بالزواج من أرملة أشقائه الثلاثة وتحمل مسؤولية أطفالها.
وقالت إنها تتوسل إلى أمين الله كي يترك الجيش، لكنه يعدها بأن يعود سالما من مهماته.. وتدعي الله أن يحفظه ويعيده إليها سالما، مضيفة: “حياتي تعتمد على بقاء زوجي حيا”.