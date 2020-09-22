مرحلة حلب العرب بدأت سريعا .. اسرائيل تطالب بـ 200 مليار دولار كتعويضات لـنازحي اليهود

الثلاثاء 22 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جدلا كبيرا بعدما طالب الأنظمة العربية بدفع 200 مليار دولار لتل أبيب كتعويضات لما سماهم “النازحين اليهود”.

وكشف إيدي كوهين، عضو ما يسمى “جمعية منظمات النازحين اليهود من البلدان العربية والإسلامية”، عن تقرير أعدته لجنة سرية تم تأسيسها منذ 3 سنوات لإحصاء ممتلكات اليهود في الدول العربية، وقدمت تقريرها مؤخرا لحكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن التقرير يتحدث عن أكثر من 200 مليار دولار، طالب بها الاحتلال الآن كتعويضات عن الممتلكات الخاصة، التي قال إن الأنظمة العربية قامت بمصادرتها.

وأضاف لبرنامج “قصارى القول”، الذي يقدمه الإعلامي العراقي سلام مسافر، على قناة “روسيا اليوم”: “عشرات الآلاف من اليهود العرب يطالبون بحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، أقصد الممتلكات التي نهبتها الدول العربية كمصر والعراق وليبيا وسوريا والجزائر وتونس وغيرها”.

وتابع كوهين، وهو مستشار في مكتب نتنياهو: “جمال عبد الناصر نهب 70 مليار دولار من اليهود المصريين خلال حرب السويس (العدوان الثلاثي)، كما استولت مصر على حسابات وممتلكات ليهود بعد حرب 1967، حيث كانت عائلات شيكوريس وقطاوي وسموحة تمتلك مصنع كوكا كولا وفنادق كونتيننتال وغيرها. كما نهب النظام العراقي آلاف البيوت لعائلات سمرا وبلاش وبلانكا. فيما حولت الجزائر المعابد اليهودية إلى مساجد”.