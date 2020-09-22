بوساطة محلية.. الحوثيون يفرجون عن نجل ”علي محسن الأحمر“ مقابل الإفراج عن مرجعيتهم الدينية ”يحيى الديلمي“

الثلاثاء 22 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفرجت قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، عن المرجعية الحوثية، يحيى الديلمي، ضمن عملية تبادل تمت بوساطة محلية.

وقالت مصادر حقوقية لـ”مأرب برس“، إن عملية تبادل بين قوات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي أفضت إلى إطلاق المرجعية الحوثي يحيى الديلمي، ومرافقه فؤاد فاخر مقابل الإفراج عن نجل نائب الرئيس الفريق علي محسن وأحد أقاربه المختطفين لدى الحوثيين في صنعاء.

وأوضحت المصادر ان القوات الحكومية طرحت على لجنة الوساطة، الافراج عن شقيق "هادي" مقابل "الديلمي" فرفض الحوثة، كما رفضوا ايضا الافراج عن وزير الدفاع السابق، والسياسي محمد قحطان، وان العرض الوحيد الذي وافقوا عليه هو عرض ”الديلمي" مقابل نجل نائب الرئيس وشخص آخر من أقاربه.

وكانت أجهزة أمن مأرب قد ألقت القبض على "الديلمي" أثناء مروره في الخط الدولي بمأرب، وهو في طريقه صنعاء قادماً من الخارج في أغسطس 2018م.