إيران تعلن نقل خبراتها بالتكنولوجيا الدفاعية والتصنيع الصاروخي إلى الحوثيين

الثلاثاء 22 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت رئاسة الأركان الإيرانية، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، نقل تجربتها العسكرية في مجال التكنولوجيا العسكرية والتصنيع الصاروخي إلى جماعة الانقلاب الحوثية في اليمن.

وقال متحدث رئاسة الأركان الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، في تصريح للتلفزيون الرسمي: ”لم نرسل صواريخ إلى اليمن، نقلنا لهم تجاربنا في مجال الدفاع، وهم باتوا يصنعون الصواريخ والطائرات المسيرة".

وتابع: "شعب اليمن شعب مثقف ومتعلم للغاية، على عكس ما يريد الأعداء إظهاره، لقد تمكنوا من إنتاج أكثر الصواريخ تطورا والطائرات المسيرة في أقصر وقت، وهم ماهرون ومتقدمون في الحرب الإلكترونية".

ويشهد اليمن للعام السادس حربا طاحناً بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.