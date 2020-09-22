زوج عمة جلالة الملك عبدالله يصدر ضده حكم قضائي بالسجن وغرامه بالملايين

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أصدرت محكمة أردنية، حكما قضائيا بسجن وليد الكردي، زوج عمة الملك عبد الله الثاني، ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق، 9 سنوات وبغرامة أكثر من 9 ملايين دينار أردني (نحو 12 مليون و700 ألف دولار)، بعد إدانته في قضية تتعلق بعقود الصيانة التي أبرمتها الفوسفات مع شركات للصيانة.
وقالت صحيفة الرأي الأردنية (حكومية)، إن محكمة الجنايات الصغرى حكمت على الكردي (زوج عمة الملك الأميرة بسمة)، بالسجن 9 سنوات وإلزامه بدفع 9 ملايين و177 ألف دينار.
وجاء القرار بعد أقل من أسبوع على صدور قرار سابق بسجنه 3 سنوات وتغريمه 7 ملايين دينار، بجرم جنحة إهدار مال الشركات المساهمة العامة.
وبحسب صحيفة الرأي فإن الكردي قام بصفته رئيس مجلس الإدارة والمفوض، بالتوقيع عن شركة الفوسفات على اتفاقيات وملاحق لها مع (شركة مناجم لصيانة الآليات)، حيث تبين أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات وملاحقها خلافا للإجراءات القانونية، وأنه جرى تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الأشغال لشركة الفوسفات، وأن الاتفاقيات التي تم توقيعها مخالفة للإجراءات، وقد تجاوز الصلاحيات فيها.
وفي حزيران/ يونيو 2013، حكم على الكردي الذي كان يرأس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق بالحبس 22.5 سنة، وبغرامة قدرها 358 مليون دولار.
ومنذ سنوات طويلة، فشلت جهود الحكومة الأردنية في استعادة وليد الكردي، رغم مخاطبة الشرطة الدولية "إنتربول".