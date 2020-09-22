آخر الاخبار

بعد كارثة المرفأ....انفجار جديد هو الأضخم يهز العاصمة البنانية بيروت في أكبر حكم قضائي في العالم... 264 حكما بالإعدام على متورطين في كارثة حريق المصنع النجم الكروي نيمار ينتظر عقوبة قاسية قد تبعده عن الملاعب لنهاية العام السعودية تعلن عن السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا من 4 أكتوبر ولكن عبر اربع مراحل وبشروط محلات الصرافة تغلق أبوابها في عدن والضالع مع إنهيار الريال لأدنى مستوى له في تاريخ البلاد مندوب إسرائيل يغادر القاعة الأممية إثر هجوم لاذع شنه أردوغان في كلمتة الموجه لجمعية العامة للأمم المتحدة تفاصيل ...هروب جماعي ورعب في صفوف المليشيات من جبهات مأرب وقيادة الجماعة تهدد عائلات المجندين الفارين من المعارك السعودية تعلن عن شروط لقبول اتفاق نووي مع إيران ودمجها في المجتمع الدولي ..تفاصيل محافظ حضرموت يفاجئ الشرعية ويصارح التحالف ويطالب الجميع بتحمل مسئولياتهم ويدخل النفط كسلاح للمواجه معهم مصرع عدد من عناصر الحوثي وتدمير 3 أطقم شرقي صنعاء

إنتر ميلان يعلن تعاقده مع نجم شهير مقابل مليون يورو

الثلاثاء 22 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 465

 

توصل إنتر ميلان لاتفاق مع برشلونة يقضي بالتعاقد مع لاعب وسط تشيلي، أرتورو فيدال، مقابل مليون يورو (1,17 مليون دولار) في انتقال نهائي، كما أعلن الناديان الثلاثاء.

وسيعود فيدال، الذي انضم إلى برشلونة في 2018 من بايرن ميونيخ، للعمل تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، الذي تعاقد معه في 2011 حين كان يدرب يوفنتوس واستمر مع بطل إيطاليا حتى 2015.

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الانترنت: "سيدفع النادي الإيطالي مليون يورو في صورة متغيرات".

وأضاف: "يود برشلونة التعبير عن امتنانه لأرتورو فيدال لالتزامه وإخلاصه، ويتمنى له الأفضل في المستقبل".

وخاض فيدال 96 مباراة مع برشلونة خلال موسمين وسجل 11 هدفا، وقدم عشر تمريرات حاسمة بجميع المسابقات، وساعد النادي في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بموسم 2018-2019.

إقراء أيضاً
النجم الكروي نيمار ينتظر عقوبة قاسية قد تبعده عن الملاعب لنهاية العام
الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الهلال السعودي
نجم شهير لبرشلونة رفض الانتقال للنصر السعودي
انتصار سعودي على حساب ايران في أرض قطر
وفاة لاعب رياضي بعد إصابته برصاصة خلال تشييع جنازة
فيروس كورونا يفتك بفريق رياضي برتغالي شهير
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس