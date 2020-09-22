جبل ”مراد“ يبتلع سرايا حوثية وقائد كتائب الموت صريعا.. انتكاسة للحوثيين في مأرب وقوات ”الشرعية“ تواصل دحرهم والتقدم في ”ماهلية“ و”رحبة“

الثلاثاء 22 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفاد مصدر عسكري، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، بمصرع قائد كتيبة الموت الحوثية خلال معارك للجيش الوطني الذي اعلن ان قواته تواصل دحر المليشيا جنوب محافظة مارب.

وقال المصدر ان القيادي الحوثي "ابو طه" قائد كتيبة الموت الحوثية - ينتمي للسلالة الهاشمية ـ لقى مصرعه خلال مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة "الجدعان"، دون الإشارة الى زمن مقتله.

وامس الاثنين، قالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش ورجال القبائل تمكنو من القضاء على سرايا حوثية بجبهة "مراد"، فيما اعلن الجيش عن مقتل 100 عنصر حوثي بينهم قياديان رفيعان خلال مواجهات بمارب.

وأعلن الجيش الوطني، امس، أن قواته ورجال القبائل يواصلون دحر عناصر مليشيا الحوثي على طول جبهات مديريتي رحبة ومأهلية، جنوب مأرب شرقي اليمن.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن قيادي عسكري (لم يسمه) قوله، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة واصلت (أمس) الإثنين تقدمها، وتمكنت من تحرير واستعادة المواقع من يد المليشيا الحوثية المتمردة في جبهات رحبة ومأهلية.

وأضاف القيادي أن مليشيا الحوثي في هذه المعركة البطولية، التي خاضها أبطال القوات المسلحة ورجال القبائل هزائم كبيرة في الأرواح والعتاد.

وذكر أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، بنيران مدفعية قوات الجيش والمقاومة، ما بين جريح وأسير.

وتشهد محافظة مارب مواجهات عنيفة بين الجيش والحوثيين منذ اكثر من شهرين، أسفرت عن استعادة الجيش لمواقع ومساحات كبيرة في ماهلية والرحبة والمخدرة بعد ان كان الحوثي قد سيطر عليها الشهر الماضي، فيما منيت المليشيا بانتكاسة وتكبدت خسائر فادحة.