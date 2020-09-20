مرض انتفاخ المعدة بشكل مستمر تنذر بمرض مميت ..تفاصيل اعتماد أول سفير سوداني في واشنطن منذ نحو 25عام إجراءات إحترازية جديد وغرامة تصل إلى 13ألف دولار في بريطانيا متاجر وشركات في صنعاء تغلق ابوابها هرباً من حملات الجباية مأرب تكشف التخادم بين مليشيا الحوثي وخصومها المزعومين بعد ضبط أخطر خلية تهريب حوثية ..الحكومية اليمنية تدعوا مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران خامنئي يحبس أنفاسه إيران بين نار الوباء ...وجحيم العقوبات مقتل 14 حوثيا بينهم قيادات بارزة في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مأرب الامارات توجه نصائحها للعرب عبر ضاحي خلفان والأخير يكشف 9 مليون يهودي أفضل من 400 مليون عربي لماذا تصدرت ملكة كابلي الترند السعودي بعد صلحها مع زوجها
مشكلة انتفاخ المعدة، التي يعاني منها الكثيرون على الرغم من أنها حالة شائعة وغير ضارة في غالبية الأحيان، إلا أنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بمرض مميت، بحسب روسيا اليوم.
وإذا واجه شخص ما الانتفاخ المستمر لمدة أسبوعين أو أكثر، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة تستدعي زيارة الطبيب، كون الانتفاخ المستمر والمؤلم، عارضاً من أعراض سرطان المبيض، خاصة في ظل الظهور مع مجموعة من الأعراض الأخرى.
وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى صعوبة الأكل، أو الشعور بالشبع بسرعة أكبر، والحاجة إلى التبول كثيرا.
وقد يكون هذا النوع من السرطان أكثر شيوعاً مما ندرك. ويمكن أن ينتشر السرطان في المبايض، حيث يتم إنتاج البويضات وتخزينها، إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذا ما يُعرف باسم أورام المبيض الخبيثة.
وتشمل الأعراض الأخرى للحالة تغيرات في عادات الأمعاء، مثل الإسهال أو الإمساك.
وتقول المنظمة الخيرية البريطانية إن "الإرهاق الشديد وآلام الظهر" يمكن أن تكون أيضا علامة على المرض المميت.
وعلى الرغم من أن حالة انتفاخ المعدة والأعراض المصاحبة لها يمكن أن تعود إلى حالات أخرى غير خطيرة، فإن المفتاح يكمن في عدد مرات ظهورها.
ويجب أن تكون الأعراض مستمرة أو متكررة، وتحدث لأكثر من 12 يوما في الشهر، حتى تُعد علامة تحذير لسرطان المبيض.
ومن المهم التعرف على ما إذا كانت هذه الأعراض غير معتادة بالنسبة للشخص، قبل التوجه إلى العيادة لتشخيص الحالة.
وهناك ثلاثة أنواع شائعة من أورام المبيض، اعتمادا على جزء المبيض الذي بدأ الورم في النمو عليه:
- أورام مبيض ظهارية تظهر على سطح المبيض (وهذا هو الشكل الأكثر شيوعا).
- أورام المبيض بالخلايا الجرثومية التي تنشأ في " البويضات" داخل المبيض.
ويؤثر هذا النوع من الورم على النساء الأصغر سنا (معظمهن في العشرينات من العمر)، وتكون غالبية هذه الأورام عادة غير سرطانية.