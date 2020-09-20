اعتماد أول سفير سوداني في واشنطن منذ نحو 25عام

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بعد انقطاع دام 23 عاما، قدم السفير السوداني الجديد لدى الولايات المتحدة، نور الدين ساتي، أوراق الاعتماد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
السودان يعين أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ نحو ربع قرن (صورة) وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" اليوم السبت أن ساتي قدم أوراق الاعتماد إلى ترامب سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة، خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض الخميس الماضي.
وأفادت الوكالة بأن الرئيس الأمريكي أعرب عن "سعادته وامتنانه" لهذا التعيين و"تطلع لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين".
في المقابل، أعرب ساتي عن تفاؤله إزاء الفترة القادمة في العلاقات بين الدولتين وسعيه إلى تعزيز التعاون بين واشنطن والخرطوم في كافة المجالات، لاسيما الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين.