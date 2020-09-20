مقتل 14 حوثيا بينهم قيادات بارزة في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مأرب

الأحد 20 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 331

أعلنت المليشيات "الحوثية"، بمقتل 14 من مسلحيها بينهم قياديان بارزان برتبة عميد، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مأرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (النسخة الحوثية)، أنه "تم تشييع 14 من أفراد الجيش واللجان بالعاصمة صنعاء".

وأضافت الوكالة: "بين من تم تشييعهم، قياديان بارزان برتبة عميد هما عادل العياني ويحيى قعيش".

وأفادت بأن "الجميع سقطوا أثناء مواجهة المعارك في مأرب "، دون ذكر مزيد من التفاصيل.