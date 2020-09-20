مأرب تكشف التخادم بين مليشيا الحوثي وخصومها المزعومين بعد ضبط أخطر خلية تهريب حوثية ..الحكومية اليمنية تدعوا مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران خامنئي يحبس أنفاسه إيران بين نار الوباء ...وجحيم العقوبات مقتل 14 حوثيا بينهم قيادات بارزة في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مأرب الامارات توجه نصائحها للعرب عبر ضاحي خلفان والأخير يكشف 9 مليون يهودي أفضل من 400 مليون عربي لماذا تصدرت ملكة كابلي الترند السعودي بعد صلحها مع زوجها اللواء ”العرادة“ يشدد على ضرورة الإعداد الجيد للاحتفاء بثورة 26 سبتمبر ويؤكد: ”سننتصر لا محالة“ موقع سعودي يفاجئ الخليجيين والعرب.. والخارجية الإسرائيلية ترد داعية إسلامي يتضامن مع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني دعوة لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة ”طارئة“ لبحث هجوم الحوثيين على مأرب
أعلنت المليشيات "الحوثية"، بمقتل 14 من مسلحيها بينهم قياديان بارزان برتبة عميد، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مأرب.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (النسخة الحوثية)، أنه "تم تشييع 14 من أفراد الجيش واللجان بالعاصمة صنعاء".
وأضافت الوكالة: "بين من تم تشييعهم، قياديان بارزان برتبة عميد هما عادل العياني ويحيى قعيش".
وأفادت بأن "الجميع سقطوا أثناء مواجهة المعارك في مأرب "، دون ذكر مزيد من التفاصيل.