الامارات توجه نصائحها للعرب عبر ضاحي خلفان والأخير يكشف 9 مليون يهودي أفضل من 400 مليون عربي

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مارب

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غرّد حارس مراقص دبي ومقارها السياحية ضاحي خلفان، سلسلة تغريدات مثيرة جديدة، بعد تطبيع بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي، والتوقيع على اتفاقية رسمية مع تل أبيب برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال خلفان في تغريداته بموقع "تويتر": "أنصح العرب أن يتعلموا من أولاد عمهم الحنكة والدهاء (..)، وانتقادنا لليهود لا معنى له، ومخاوفنا للتوسع الإسرائيلي غير مبررة (..)".

وتابع: "إذا تسعة ملايين يهودي أفضل من 400 مليون عربي، من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية، فالعلة فينا وليست في اليهود (..)، لماذا نحن نلقي اللوم دائما على الآخر".

ورأى خلفان أن "السلام ركيزة التنمية، والبعض يقول إن السلام مع إسرائيل لم يخدم الدول التي طبّعت من قبل، ولم يسهم في تنميتها"، مستدركا: "أصلا لدينا تنمية قبل السلام، لكن السلام مع دولة محترمة كإسرائيل يخدم المنطقة"، بحسب تعبيره.

وأردف: "ليس لدى اليهودي أي مشكلة سوى أنه بخيل، ويحب المال حبا جما (..)، يقول لي أحد الرفاق: عزمني يهودي على إفطار في الفندق، قال: عازمك، بعدين اتضح أنه يسكن في الفندق على نفقة آخر، والسكن مع الإفطار محسوب على المضيف له".

وزعم خلفان أنه قرأ عن اليهود، مشيرا إلى أنه أكثر ما وجد في التاريخ من أمور حدثت ضدهم في البلدان التي كانوا فيها، أنهم يتحكمون في المال.