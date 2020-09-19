لماذا تصدرت ملكة كابلي الترند السعودي بعد صلحها مع زوجها

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تصدرت خبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي، تريند "غوغل" السعودية، السبت، بعدما نشر زوجها الكويتي أحمد السالم مجموعة من الصور وشريط فيديو على حسابه "سناب شات"، كشف فيه عن هدية صلح وصلته من زوجته.
وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلانها الانفصال عنه على وقع أغنيات الخيانة، إذ فوجئ رواد الإنترنت بخبر الصلح.
وأظهر الفيديو أحمد وهو يتوسط مجموعة كبيرة من باقات الورود الحمراء ، حيث علق بالقول : " والله العظيم ما أدري شنه إلي أحس فيه حالياً ... كنت مو زعلان كنت مصدوم ... والحين كل سيء فيني تلخبط ... والله العظيم هـ الأسبوع أغرب أسبوع يمر في حياتي ... قد تكون ردة فعل الحب على قدر الحب ... بس بنفس الوقت ما طاب خاطرها ".
كما استعرض أحمد السالم مجموعة البطاقات التي أرسلتهم زوجته إليه ، حيث بدا وقد كتب عليها : " سيد الرجال ... أسفة ... سامحني ... تعال نور بيتك " .
وكانت قد نشرت ملكة كابلي، مجموعة من مقاطع الفيديو ، سمع فيها أغانٍ عن الخيانة والفراق ، وهو ما عدّه متابعو المدونة السعودية إعلاناً منها عن انفصالها عن زوجها المدون الكويتي أحمد السالم .
يذكر أن كابلي متزوجة من أحمد السالم ، ولها منه طفلة واحدة تدعى " قمر " ، واشتهرت المدونة من خلال الفيديوهات التي تنشرها برفقة زوجها عبر تطبيق "سناب شات".