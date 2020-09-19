اللواء ”العرادة“ يشدد على ضرورة الإعداد الجيد للاحتفاء بثورة 26 سبتمبر ويؤكد: ”سننتصر لا محالة“ موقع سعودي يفاجئ الخليجيين والعرب.. والخارجية الإسرائيلية ترد داعية إسلامي يتضامن مع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني دعوة لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة ”طارئة“ لبحث هجوم الحوثيين على مأرب محمد بن سلمان يبلغ رئيس هيئة الرقابة : بيض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منتسبي جهازكم الجيش وقبائل مراد يحققون تقدمات واسعة جنوبي مأرب وفرار للمليشيا والتحالف يدمر تعزيزات قادمة من البيضاء (تعرف على المناطق الشاسعة التي تم استعادتها) تقنية البلوتوث تعرض مليارات الأجهزة للخطر وأنت أحدهم فأحذر ذلك قائد الحرس الإيراني يتوعد سنرد بشكل مدمر وبكل قوة الفنانة بلقيس في ورطة وتطلب الدعاء من متابعيها نجم شهير لبرشلونة رفض الانتقال للنصر السعودي
صدم موقع سعودي، جميع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفائه بالأعياد اليهوية، التي بدأت الأسبوع الحالي وتستمر نحو ثلاثة أسابيع.
وغير موقع "عرب نيوز" الناطق بالإنجليزي، والمملوك للشركة السعودية للأبحاث والنشر، الصورة الشخصية لحسابه عبر "تويتر"، بعبارة مهنئة لليهود في أعيادهم، كما وضع الحساب عبارة "شانا توفا" (عيد سعيد) في غلاف حسابه.
وعلقت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، على ما قامت به الجريدة السعودية، بالقول: "صحيفة عرب نيوز السعودية تغير غلافها الإلكتروني وصورة البروفايل بعبارة "شانا توفا" عام سعيد بمناسبة السنة العبرية الجديدة".
وتتمسك السعودية بموقفها عبر ربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.