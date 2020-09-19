داعية إسلامي يتضامن مع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الداعية المصري عبد الله رشدي، تضامنه مع الإعلامية رضوى الشربيني، بعد إحالتها للتحقيق على خلفية دعوتها للفتيات التمسك بالحجاب.

وجاء ذلك بعد قرار لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة الإعلامية الشربيني إلى التحقيق، بعد دعوتها للفتيات التمسك بحجابهن.

وكتب رشدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "شاهدت مقطعا للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشد على يد نسائنا المحتجبات، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه".

واعتبر رشدي أن ما قالته الشربيني "‏كلمات حق جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكن بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلة على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها". كما اورد موقع "روسيا اليوم".

وتعرضت الشربيني، إلى العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض كثيرون تفضيل المحجبة على غير المحجبة، ووصف غير المحجبات بـ"الشيطان"، فيما اعتبر آخرون أن تصريحات الشربيني تمثل تشجيعا للمتحرشين، ما من شأنه زيادة العنف ضد المرأة.