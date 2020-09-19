اللواء ”العرادة“ يشدد على ضرورة الإعداد الجيد للاحتفاء بثورة 26 سبتمبر ويؤكد: ”سننتصر لا محالة“ موقع سعودي يفاجئ الخليجيين والعرب.. والخارجية الإسرائيلية ترد داعية إسلامي يتضامن مع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني دعوة لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة ”طارئة“ لبحث هجوم الحوثيين على مأرب محمد بن سلمان يبلغ رئيس هيئة الرقابة : بيض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منتسبي جهازكم الجيش وقبائل مراد يحققون تقدمات واسعة جنوبي مأرب وفرار للمليشيا والتحالف يدمر تعزيزات قادمة من البيضاء (تعرف على المناطق الشاسعة التي تم استعادتها) تقنية البلوتوث تعرض مليارات الأجهزة للخطر وأنت أحدهم فأحذر ذلك قائد الحرس الإيراني يتوعد سنرد بشكل مدمر وبكل قوة الفنانة بلقيس في ورطة وتطلب الدعاء من متابعيها نجم شهير لبرشلونة رفض الانتقال للنصر السعودي
أعلن الداعية المصري عبد الله رشدي، تضامنه مع الإعلامية رضوى الشربيني، بعد إحالتها للتحقيق على خلفية دعوتها للفتيات التمسك بالحجاب.
وجاء ذلك بعد قرار لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة الإعلامية الشربيني إلى التحقيق، بعد دعوتها للفتيات التمسك بحجابهن.
وكتب رشدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "شاهدت مقطعا للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشد على يد نسائنا المحتجبات، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه".
واعتبر رشدي أن ما قالته الشربيني "كلمات حق جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكن بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلة على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها". كما اورد موقع "روسيا اليوم".
وتعرضت الشربيني، إلى العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض كثيرون تفضيل المحجبة على غير المحجبة، ووصف غير المحجبات بـ"الشيطان"، فيما اعتبر آخرون أن تصريحات الشربيني تمثل تشجيعا للمتحرشين، ما من شأنه زيادة العنف ضد المرأة.