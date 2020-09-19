محمد بن سلمان يبلغ رئيس هيئة الرقابة : بيض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منتسبي جهازكم

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قال التلفزيون السعودي، إن مسؤولين جددا أُوقفوا مؤخرا للتحقيق في تورطهم في قضايا فساد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قوله إن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
ومن أبرز القضايا المنظورة، تورط مسؤولين في بلديات تابعة لمحافظة الرياض، أحدهم وكيل لشؤون البلديات، وآخر يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية.
وأوضحت أنه بتفتيش منازلهم، عثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها أكثر من 45 مليون ريال، إضافة إلى سبائك ذهب، وقطع سلاح.
وتابعت أن المتهمين أقروا بالرشوة والتزوير واستغلال نفوذهم الوظيفي.
وقالت "واس" إن ولي العهد محمد بن سلمان علق على هذه الحملة، قائلا في رسالة لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس: "بيض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منتسبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً".
ومنذ عدة شهور، أوقفت مكافحة الفساد مجموعة من المسؤولين والموظفين الحكوميين بقضايا فساد مختلفة.