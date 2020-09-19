عاجل: الجيش وقبائل مراد يحققون تقدمات واسعة جنوبي مأرب وفرار للمليشيا والتحالف يدمر تعزيزات قادمة من البيضاء (تعرف على المناطق الشاسعة التي تم استعادتها)

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش وقبائل مراد تمكنت، اليوم السبت 19 سبتمبر/أيلول، من تحقيق تقدمات واسعة في ”رحبة" و"نجد المجمعة" و"ماهلية" جنوب محافظة مارب.

واوضحت المصادر ان الجيش وقبائل مراد سيطروا على مواقع عديدة في ”رحوم" بـ”رحبة"، حيث تمكنت القوات من السيطرة على "قريضة" ومنطقة "الجويف" و"فرع رحوم" و"النيوس" و"القري" و"حيود الذنبه" في جبهة "رحبة" بحدود جبل مراد قبل ان تتوجه إلى "نجد المجمعه" و"ماهلية".

وأشارت المصادر الى ان القوات تمكنت من اغتنام طقم عسكري للمليشيا الحوثية كان محملا بالسلاح وأسر من عليه من العناصر، مؤكدة ان العناصر الحوثية تفر بشكل جماعي من الجبهة بعد تلقي المليشيا خسائر كبيرة.

وأشارت ‏الى ان مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من "رداع" في البيضاء، في طريقها إلى مناطق المواجهات في مديرية "رحبة" جنوبي المحافظة.

وتشهد جبهة ماهلية والرحبة معارك عنيفة منذ ايام بعد ان كانت مليشيا الحوثي قد سيطرت على أجزاء واسعة من المديريتين.

واعقب تقدم الحوثي في المديريتين دفع الجيش بتعزيزات كبيرة الى مارب تمكنت من استعادة الكثير من المواقع.