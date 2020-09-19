نجم شهير لبرشلونة رفض الانتقال للنصر السعودي

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف موقع “besoccer” العالمي أن إدارة نادي النصر كانت تريد إتمام صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل محاولة ضم لاعب أتالانتا الإيطالي أليخاندرو جوميز.

وأوضح بحسب أندريا لوسابيو، الصحفي في موقع “توتو ميركاتو ويب”، أن النصر قدم عرضًا لنادي برشلونة من أجل ضم إيفان راكيتيتش الذي وقع مع إشبيلية.

وأضاف “بعد ثلاثة مواسم رائعة ونصف مع إشبيلية، انتقل إيفان راكيتيتش إلى برشلونة، النادي الذي استضاف خدماته في المواسم الستة الماضية”.

وتابع “لكن في صيف 2020، عاد لاعب خط الوسط الكرواتي إلى فريق إشبيلية ليكون تحت قيادة يولين لوبيتيغي. مع ذلك، سرب أندريا لوسابيو أن القصة يمكن أن تكون مختلفة تمامًا. نشر وثيقة تظهر أن النصر قدم عرضًا رسميًا لراكيتيتش الذي اختار أخيرًا إشبيلية”.

وتقول وسائل الإعلام المذكورة إن النصر غير المسار بعد ذلك، وقدم عرضًا جديدًا للاعب أتالانتا بابو جوميز، أحد أكثر الوجوه شهرة في الدوري الإيطالي، الذي رفض كذلك العرض النصراوي.