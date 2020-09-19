السعودية شهد الزهراني تكشف عن أجرها مقابل الإعلانات في حساباتها

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة الإعلامي الكويتي صالح الراشد مع المدونة السعودية شهد الزهراني حيث أثارت جدلا كبيرا بين المتابعين بعد كشف الزهراني عن المبالغ التي تتقاضاها مقابل الإعلانات.

وقالت شهد الزهراني في إجابتها عن سؤال الراشد عن المبلغ الذي تتقاضاه مقابل الإعلان في حساباتها على مواقع التواصل لتجيب أنه يبدأ من 50 ألف ريال أي ما يعادل زهاء 13 ألف دولار أمريكي؛ ما أثار استغراب رواد مواقع التواصل.

ووجه صالح الراشد سؤاله للزهراني قائلا: “في شركة مكلميني عشان تسوين لهم دعاية بوست ثابت بالانستغرام وباقي حساباتك بتغطية كاملة تبتدي من كم الأسعار ” لتجييه بدورها : “عشانك انت تبتدي من 50 الف “؛ ما أثار استغراب الإعلامي الكويتي نظرا لارتفاع المبلغ.

وأثار مقطع الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين الذين اعتبروا المبلغ الذي تأخذه الناشطة السعودية مقابل الإعلانات مبالغا به، فيما قال البعض إنها ربما لم تفكر جيدا قبل الإجابة عن السؤال؛ إذ يعتبر المبلغ كبيرا للغاية.

وجاء في التعليقات: “من صجها هذي وش هالرقم مقابل ستوري بحسابها أحس انها تبالغ “، وقال اخر: اصلا منو يعرفها هذي عشان يعلن عندها هذي الله يثبت العقل”.

وقالت إحدى المغردات: “اصبروا عليها شوي تطلع من جماعة غسيل الأموال مين الي بيدفع كذا مبلغ اصلا عشان اعلان حتى لو شركة كبيرة بتختار اسم معروف تعلن عنده”

وعلق آخر: المشاهير يبالغون بأسعارهم في الإعلانات فعلا لكن الحق على المعلنين الي يقبلون انهم يدفعوا مثل هالمبالغ الكبيرة يعني لو فكروا شوي كان لقوا ان المبلغ ممكن استثماره بشكل أفضل ويمكن يقدروا يسوون دعاية للمنتج بطريقة جديدة غير الاعلان عند المشاهير الي بدوا الناس يعرفون انه اي كلام حتى ما نشوفه ونسوي سكيب على الدعايات”.