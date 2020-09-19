من نافذة احد فنادق السعودية شابة تحاول الانتحار وأجهزة الامن تتدخل .. فيديو

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أقدمت فتاة في مدينة الدمام السعودية، اليوم الجمعة، على محاولة انتحار لكنها نجت بفضل شخص سحبها بواسطة رافعة بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في طابق أعلى.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من مكان مواجه للفندق ويظهر الفتاة وهي تقف على حافة النافذة في الطابق السابع للمبنى، بينما تقترب منها رافعة لمنعها من القفز.
وخلال تلك الأثناء، تمكن شخص من سحب الفتاة من الخلف إلى داخل الغرفة، وإنقاذها من الانتحار.
ولم تتضح هوية الفتاة ولا من قام بإنقاذها، لكن صحيفة "اليوم" السعودية قالت إن الشابة تم إنقاذها على يد الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن الفتاة نقلت إلى شرطة شرق الدمام "لاستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى الجهات ذات الاختصاص".