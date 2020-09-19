سعر اسطوانة الغاز يصل الى 10 آلاف والمواطنون يشكون ازمة خانقة

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 458

تشهد محافظة إب ومناطق اخرى خاضعة للحوثيين، ازمة حادة في مادة الغاز المنزلي، في وقت وصل سعر الاسطوانة الى 10 آلاف ريال.

وشكا مواطنون عبر «مأرب برس» انعدام مادة الغاز ،وتأخر وصول الحصص الذي تبيع الاسطوانة الواحدة بـ 3000 ريال، منذ عدة اسابيع.

وقالوا ان الازمة الاخيرة ،مفتعلة من قبل عدة اطراف بينهم السلطات المحلية ووكلاء بيع الغاز وتجار السوق السوادء ،التي انتعشت بشكل كبير،وان ما يروج عن وجود قطاعات لناقلات الغاز؛ ما هو الا مبرر لاستمرار الازمة ،كما هو الحال مع ازمات المشتقات النفطية.

ووصل سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء بمدينة إب (وسط اليمن) الى ما بين (8-10) آلاف ريال.