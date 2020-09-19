انتصار سعودي على حساب ايران في أرض قطر

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خطف فريق النصر السعودي بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الرابعة، وحسم مقعده في دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، عقب تكرار انتصاره على فريق سيباهان الإيراني بهدفين دون رد، سجلهما المدافع عبد الله مادو والمهاجم عبد الرزاق حمد الله في المباراة التي جمعت بينهما امس على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبلغ النصر بهذا الفوز النقطة العاشرة في صدارة مجموعته الرابعة، وهو الرقم الذي يعجز الفريق الإيراني عن تحقيقه، ليستمر الصراع على بطاقة التأهل الثانية لهذه المجموعة بين فريقي السد القطري وسيباهان الإيراني، حيث يحضر السد ثانياً بـ8 نقاط، فيما يحل سيباهان ثالثاً برصيد 3 نقاط فقط، في الوقت الذي ودع فيه العين الإماراتي البطولة عقب خسارته الكبيرة من السد برباعية دون رد.
ومن جهة أخرى، فشل فريق التعاون السعودي في الحفاظ على صدارته للمجموعة الثالثة، عقب تعرضه للخسارة الثانية على التوالي من فريق بيرسبوليس الإيراني بهدف وحيد دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات.
وانتزع بيرسبوليس الإيراني صدارة المجموعة بـ7 نقاط، فيما تراجع التعاون للمركز الثاني برصيد 6 نقاط، وجاء خلفه في المركز الثالث فريق الدحيل القطري بالرصيد النقطي ذاته، وحل رابعاً فريق الشارقة الإماراتي برصيد 4 نقاط، بعد فوزه العريض على الدحيل القطري برباعية مقابل هدفين.