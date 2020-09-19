وزير يمني يقدم احتجاجا للسعودية ويطلب توضيحا والسبب عيدروس

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قدم وزير يمني مستقيل، احتجاجا للسعودية بعد رفع علم الانفصال في الرياض في اجتماع حضره رئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا.
جاء ذلك في تغريدة لصالح الجبواني، وزير النقل المستقيل من الحكومة اليمنية، عبر حسابه على تويتر.
والجمعة، ظهر إلى جانب علم السعودية، علم آخر يرمز إلى المجلس الانتقالي الذي يسعى لانفصال الجنوب عن اليمن.
وقال الجبواني: "تقدمت باحتجاج للسفير السعودي (لدى اليمن، محمد آل جابر) وطلبت توضيحا"، بشأن "رفع عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي) علما غير العلم اليمني في الرياض".
وأوضح أن طلبه جاء "بعد أن رأى صمتا من حكومته التي لم تتخذ موقفا رسميا من الحادثة".
وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، فإن العلم ظهر خلال لقاء الزبيدي في الرياض، قيادات ما تسمى "الجالية الجنوبية بالسعودية ودول الخليج"، في حادثة هي الأولى من نوعها.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدم الجبواني استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، إثر خلاف مع رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك، غير أن هادي لم يبت في الاستقالة حتى الآن.