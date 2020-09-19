فارق الصرف يتسع بين صنعاء وعدن وانهيار متسارع للريال اليمني (أسعار الصرف اليوم)

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت 19سبتمبر ..
*في صنعاء
شراء الدولار 609
بيع الدولار 610
شراء السعودي 160.60
بيع السعودي 160.90
*في عدن
شراء الدولار 831
بيع الدولار 835
شراء السعودي 218
بيع السعودي 219