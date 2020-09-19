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فارق الصرف يتسع بين صنعاء وعدن وانهيار متسارع للريال اليمني (أسعار الصرف اليوم)

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت 19سبتمبر ..

*في صنعاء

 شراء الدولار 609

بيع الدولار 610

شراء السعودي 160.60

بيع السعودي 160.90

*في عدن

 شراء الدولار 831

بيع الدولار 835

شراء السعودي 218

بيع السعودي 219

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