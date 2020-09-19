بيان أمريكي قطري حول الأزمة الخليجية غداة مفاجأة ترامب إلى شعب الخليج

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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اختتمت قطر والولايات المتحدة الأمريكية الحوار الاستراتيجي الثالث، الذي عقد في العاصمة واشنطن، وعبر الطرفان، عن قلقهما من انعكاسات الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/ حزيران

مفاجأة ترامب لشعب الخليج... مقاطعة قطر قد تنتهي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وأعربت الحكومتان، خلال بيان مشترك، في ختام الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي، التي جرت في 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، "عن قلقهما إزاء العواقب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضارة للأزمة الخليجية على المنطقة"، وذلك حسب وسائل إعلام قطرية.

وأضاف البيان، أن الجانبين "أكدا دعمهما المستمر لمجلس تعاون خليجي قوي وموحد، يركز جهوده على ضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع في المنطقة والتصدي للتهديدات الإقليمية".

وأشار البيان، إلى أن قطر شكرت الولايات المتحدة على دعم جهود الوساطة الكويتية على أساس احترام سيادة واستقلال دولة قطر، كما ذكر البيان أن البلدين بحثا "الإمكانيات لتطوير تعاونهما الثنائي الثابت".

وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية نقلت عن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين الرفيعي المستوى في الأيام الأخيرة، أن "الحصار الذي فرضته أبو ظبي والرياض على الدوحة في 5 يونيو/حزيران 2017، قد يرفع قبل انتخابات نوفمبر المقبلة في الولايات المتحدة".

وبحسب التقرير فقد كلف ترامب، بعدما رآه من فشل الوساطة الكويتية والعمانية، صهره جاريد كوشنر بمحاولة التوفيق بين الطرفين، إذ يريد الرئيس الأمريكي أن يكسب ولو بعض النجاحات، التي قد ترجح كفته لدى الناخبين قبل الانتخابات التي ينافسه فيها جو بايدن، الخصم الديمقراطي القوي.