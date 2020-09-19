ترامب يكشف اسم دولة خليجية ستنضم سريعاً إلى اتفاق السلام مع إسرائيل

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، عن اعتقاده بأن "الكويت ستنضم سريعا، لاتفاقيات السلام مع إسرائيل"، التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين هذا الأسبوع.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، عقب لقائه وفدا كويتيا على رأسه نجل أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، "لقد غادروا للتو مكتبي. وعقدنا اجتماعا جيدا للغاية مع الأمير.

اعتقد أننا نفهم بعضنا بصورة جيدة، وهم متحمسون للغاية للكثير من الأشياء التي تحدث في الشرق الأوسط".

وتابع: "هم متحمسون جدا لأننا ساهمنا في توقيع أول دولتين (الإمارات والبحرين) وسينتهي بهم الأمر سريعا جزءا من ذلك"، مضيفا: "لدينا 7 أو 8 دول تريد أن تكون جزءا من السلام حتى بدون العمل السهل، وسريعا".

وأضاف: "كان لدي اليوم اتصالان من دولتين تطلبان الانضمام لهذه الاتفاقيات، وهذه الدول تبحث عن الأمن والسلام"، دون الإفصاح عن اسمي هاتين الدولتين.

ومنح الرئيس الأمريكي، أمس الجمعه، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، وجرت مراسم منح الوسام في البيت الأبيض بحضور نجل أمير الكويت الأكبر، ويعد الوسام أحد أعلى الأوسمة من الرئيس الأمريكي.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتواجد في الولايات المتحدة منذ 23 تموز/يوليو الفائت، لاستكمال العلاج، عقب خضوعه لجراحة في الكويت، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تحسن صحة أمير البلاد.